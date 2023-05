Covid: Zanella, ‘destra vuole autonomia ma esclude Regioni da inchiesta’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Raccogliere dati e informazioni, come dovrà fare questo organismo, non può essere mai oggetto di strumentalità politica. Eppure la destra ha voluto questa commissione per fare la propria propaganda: mentre pretende di imporre al Paese l’autonomia differenziata, ha bocciato tutti i nostri emendamenti che chiedevano il coinvolgimento delle Regioni nella stessa inchiesta”. Lo ha detto Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in merito alla proposta di legge che istituisce una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid.