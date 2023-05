Covid: Fornaro, ‘no a commissioni per colpire opposizione’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo alla maggioranza di fermarsi a riflettere, visto che c’è tempo, perché l’obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare a una Commissione di inchiesta condivisa negli obiettivi, nel perimetro e negli strumenti.” Così Federico Fornaro, del gruppo Pd-Idp, intervenendo in aula sulla costituzione della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emerga sanitaria causata dal Covid.

“Questa maggioranza non può pensare di usare la Commissione di inchiesta come un randello contro le opposizioni – ha proseguito Fornaro- secondo il quale “la si smetta di dire che noi non siamo per la verità. La si smetta di continuare a pensare, allo stesso modo, che le Commissioni di inchiesta si fanno di maggioranza, poi si va avanti e non si ascoltano le opposizioni. C’era tutto il tempo per provare a discutere sul merito, ha concluso Fornaro. Io invito a rileggere, a chi dice che non vogliamo la verità, alcuni nostri emendamenti che danno un perimetro largo, perché larga è la necessità di riflessione. Insomma, la maggioranza si fermi finchè è in tempo”.