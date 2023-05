Nasce la giunta Cataudo, la terza per il neo sindaco di Ceppaloni, dopo le esperienze del 2008 e 2013. Nessuna sorpresa, tranne l’assenza di un eletto della frazione San Giovanni. E’ la prima volta che uno dei tre centri maggiori del territorio viene estromesso dall’esecutivo, decisione che ha destato qualche interrogativo poiché il dato territoriale è stato tenuto in considerazione per l’attribuzione del vicesindaco.

