Bergamo: torna la ‘Donizetti Night’, il 3 giugno palcoscenici diffusi in tutta la città

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – Sabato 3 giugno a Bergamo torna la ‘Donizetti Night’, festa musicale dedicata al bergamasco più famoso del mondo con 20 ‘palcoscenici’ pensati per ospitare decine di spettacoli tra danza, concerti, conversazioni, visite guidate, giochi e sorprese per i bambini. A partire dalle ore 19, il Teatro Donizetti tornerà ad essere il fulcro della notte più celebre dedicata al compositore orobico con centinaia di artisti pronti a esibirsi sul più grande palcoscenico all’aperto di Bergamo.

Un programma ricchissimo di musica, parole, immagini e colori di e per Donizetti, con una particolare attenzione alla Lucia di Lammermoor che, dopo tre anni, torna ad aprire l’estate cittadina nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, animando le strade, i chiostri e le piazze della Città bassa. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa ospiterà più di 60 appuntamenti fra musica, parole e danza, in un programma che si svolgerà da piazzetta Santo Spirito a piazza Matteotti, a partire dalle 19 e fino a mezzanotte.

La Donizetti Night, volto estivo del festival Donizetti Opera diretto da Francesco Micheli con la direzione musicale di Riccardo Frizza, è realizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti presieduta da Giorgio Berta e diretta da Massimo Boffelli; anche nel 2023 sono coinvolte decine di realtà all’insegna di Donizetti, attraverso una rete fittissima di collaborazioni artistiche e imprenditoriali, come nel caso di Bcc Milano che sostiene l’edizione di quest’anno.