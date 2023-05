Antimafia: Verini a Balboni, ‘colpo a Pd? Elezione Colosimo colpo a vittime’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Votando la Colosimo come Presidente Antimafia, questa destra non ha colpito il Pd, ma ha dato uno schiaffo a tante associazioni e familiari di vittime di mafia e terrorismo che avevano chiesto di evitare questa scelta, per le occasioni di contatto e rapporto della stessa Colosimo con un personaggio della destra stragista ed eversiva. Vogliamo dirlo al Presidente Fdi in Affari Costituzionali, Balboni: è a queste associazioni, a queste famiglie che dovete rispondere, non al Pd, che ha chiesto di tenere conto di questo appello e della testimonianza di dolore e impegno Antimafia di queste persone”. Così Walter Verini del Pd.