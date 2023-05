Antimafia: appello Pd, ‘presidente sia espressione di collaborazione e unità’**

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Consapevoli dell’importanza di individuare una figura che sappia interpretare lo spirito della legge istitutiva della commissione rivolgiamo un ulteriore appello alla maggioranza affinché si giunga ad individuare un presidente che allontani i timori espressi dalla società civile e che raccolga la volontà di collaborazione e di unità di tutti i gruppi parlamentari nella lotta alla mafia”. Lo dicono i componenti Pd nella commissione Antimafia dopo una riunione con i capigruppo dem di Camera e Senato che si è tenuta questa mattina.

“L’insediamento della Commissione Antimafia, proprio oggi il 23 maggio, rappresenta un momento importante per la legislatura. La storia ci dice che la lotta alla mafia ha bisogno di unità e credibilità delle istituzioni. Proprio per questo le polemiche sviluppatesi sulla figura del presidente rischiano di compromettere dalla nascita il lavoro della commissione, su un tema che invece richiede la massima compattezza delle forze politiche”, spiegano gli esponenti dem.

“Non possiamo ignorare le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, che in questi anni hanno supportato il lavoro del Parlamento e che sono una voce autorevole nel paese”, sottolinea ancora il Pd.