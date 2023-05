Stupro Capodanno: vittima, ‘ho deciso di denunciare per tutte le donne abusate’**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Ho denunciato e deciso di affrontare il processo non solo per me, ma per tutte le donne vittime di violenza”. E’ quanto afferma la 19enne vittima dello stupro avvenuto nella notte del Capodanno 2020 in una villetta nel quartiere Primavalle di Roma. La ragazza oggi è stata sentita a piazzale Clodio come parte offesa in modalità protetta nel processo che vede imputato Patrizio Ranieri. ‘’Ce la sto mettendo tutta affinché queste cose non succedano più a nessuno e voglio diventare un avvocato per difendere le donne vittime di abusi” spiega la giovane che all’epoca dei fatti aveva 16 anni.

Secondo l’accusa della Procura di Roma, che ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato, Ranieri e altri ragazzi avrebbero compiuto abusi sulla ragazza approfittando del suo stato di incoscienza dovuto all’assunzione di alcol e droghe. Nel processo, la vittima e il padre si sono costituiti parti civile assieme all’associazione ‘Bon’t Worry’, assistiti dall’avvocato Licia D’Amico. “Sarà un processo pesante per tutti – dice la presidente dell’associazione, Bo Guerreschi – La ragazza è ora che abbia un po’ di tranquillità e torni a vivere una vita serena. È brava e siamo molto orgogliosi della sua forza. Stamani era molto tesa ma ha dimostrato ancora una volta di avere coraggio, carattere e sensibilità”.