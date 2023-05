Religioni: domani delegazione Unione Buddhista da Mattarella per dieci anni Intesa

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Domani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà una delegazione del Consiglio direttivo dell’Unione Buddhista italiana in occasione del decennale della Firma dell’Intesa tra lo Stato italiano e Ubi. Nell’occasione sarà presentato e consegnato al Capo dello Stato il primo Rapporto di sostenibilità dedicato alla redistribuzione dei fondi derivanti dalla quota inespressa dell’otto per mille.

“Siamo onorati che il Presidente della Repubblica ci riceva al Quirinale -afferma il presidente dell’Unione Buddhista italiana, Filippo Scianna- ancora più gradita è l’occasione in quanto tra pochi giorni festeggeremo il Vesak, la ricorrenza più importante per la comunità mondiale buddhista. In questi anni non è mai mancato l’augurio del Presidente e di questo lo ringraziamo particolarmente”.