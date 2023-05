Pnnr: Roggiani (Pd), ‘Fitto venga in Parlamento a dire la verità al Paese’

Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Da fonti di stampa si apprendono notizie allarmanti che parlano di ‘smantellamento del PNRR’. Al netto delle dichiarazioni, smentite dal Ministro Fitto ma confermate da La Stampa, è lampante come il Governo non sia all’altezza di una sfida che è cruciale per l’Italia”. Lo dice Silvia Roggiani, deputata del Pd.

“Lo stato di avanzamento del Piano preoccupa non solo l’opposizione ma tutta l’opinione pubblica. Il governo ha il dovere di fornire al paese risposte certe e puntuali. Il Ministro Fitto venga in Parlamento a dire la verità. Dopo 8 mesi l’alibi dello scarico di responsabilità sull’esecutivo precedente non regge più. Rinunciare a questa opportunità sarebbe una scelta sciagurata e un colpo devastante allo sviluppo del paese”, aggiunge.