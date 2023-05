Isw, ‘improbabile che Wagner combatta fuori Bakhmut’

Washington, 22 mag. (Adnkronos) – “I mercenari Wagner controllano i confini amministrativi occidentali di Bakhmut, mentre le forze ucraine continuano a concentrarsi sui contrattacchi alla periferia della città. È improbabile che le forze stanche di Wagner siano in grado di continuare le operazioni offensive al di fuori della città”. Lo scrivono gli analisti dell’Istituto per lo studio della guerra (Isw).

“I funzionari militari di Kiev hanno riferito che le forze ucraine controllano una parte ‘insignificante a sud ovest della città intorno all’autostrada T0504 – prosegue il think tank statunitense – Un tacito riconoscimento che le forze russe hanno preso il controllo del resto della Bakhmut occidentale e nordoccidentale, se non di tutta”.

“Le dichiarazioni di questi funzionari indicano che le forze ucraine si sono ritirate dalle restanti aree ad eccezione di quelle adiacenti alle due autostrade che portano alla città. La probabile cattura da parte del gruppo Wagner dell’ultima piccola area rimanente a ovest della città non ha alcun impatto sui contrattacchi ucraini in corso a nord o a sud di Bakhmut, né influisce sul controllo ucraino sulle linee di comunicazione di terra intorno alla città che le forze esauste di Wagner dovrebbero raggiungere per condurre ulteriori operazioni offensive”.