Il Benevento apre la finestra sul futuro. Chiusa nel peggiore dei modi una delle stagioni più amare dell’era Vigorito, il club giallorosso si prepara a voltare pagina già da oggi, quando è previsto l’arrivo di Marcello Carli, l’uomo della ripartenza individuato dal patron per rimodellare, probabilmente ricostruire, la Strega dopo il mesto ritorno in Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia