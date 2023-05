“Visto che ormai si è deciso di trasferire il front office e i 5 stalli per bus turistici da piazza Cardinal Pacca, perché non valutare la possibilità di ripensare l’attuale Terminal bus dell’ex collegio La Salle? Quest’area, su cui l’Amministrazione ha già dovuto rimodulare più volte l’intervento oggetto di altro finanziamento, si presta sicuramente meglio allo scopo. C’è un valido progetto, che sosteniamo da tempo e che potrebbe essere recuperato”. La proposta è della consigliera Giovanna Megna, che in buona sostanza rilancia la rivalutazione di quell’area considerata in posizione strategica sia in fatto di accesso che di prossimità al centro storico.

