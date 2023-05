Fabio Splendori: “QuoJobis strumento fondamentale nel mondo del lavoro”

(Adnkronos) – Recruiting, formazione, sviluppo, consulenza e outsourcing sono tutti i servizi con i quali Fabio Splendori ha deciso di rendere la Quojobis Spa punto di riferimento nel mondo delle APL

Milano, 22 Maggio 2023. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, avere strumenti sempre più efficaci per gestire le attività aziendali e raggiungere gli obiettivi d’impresa è fondamentale. Assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro efficiente ed efficace è diventato essenziale. All’interno del panorama italiano, , l’azienda fondata dall’imprenditore Fabio Splendori, si impegna quotidianamente per dare alle aziende il giusto supporto, attraverso strumenti innovativi, aiutandoli a valorizzare il proprio core business.

Di fatto, si tratta di una delle più importanti realtà italiane nel campo della gestione dei servizi alle risorse umane, nata dall’incontro tra alcuni dei principali e storici operatori del settore. “Raccogliamo il patrimonio di competenze ed esperienze di professionisti che hanno messo a fattore comune il know how e le idee innovative per rivoluzionare il mondo del lavoro”, spiega Fabio Splendori, “in poco tempo siamo diventati il punto di contatto tra le aziende e gli oltre 4.000 lavoratori in somministrazione che ogni mese si affidano a noi”.

In un mondo in trasformazione dove la forza lavoro deve sempre più fare i conti con l’innovazione tecnologica, la gestione delle risorse umane è un elemento critico per il successo di qualsiasi organizzazione. L’azienda italiana QuoJobis è a buon diritto un ottimo esempio di come un’agenzia per il lavoro possa essere un importante partner strategico per le aziende che desiderano attrarre, reclutare e gestire talenti di alto livello e colmare il vuoto tra richiesta di figure professionali e forza lavoro disponibile.

“Siamo specializzati nella gestione delle risorse umane offrendo servizi di recruiting, formazione, sviluppo, consulenza e outsourcing”, spiega Fabio Splendori. “L’obiettivo della QuoJobis è quello di fornire soluzioni personalizzate alle esigenze dei propri clienti, aiutandoli a trovare i migliori talenti e ad aumentare la produttività e la competitività dell’azienda”.

In questi termini, affidarsi ad un’agenzia per il lavoro come la QuoJobis può offrire numerosi vantaggi alle aziende e anche ai lavoratori. In primo luogo, un’agenzia di recruiting può fornire un accesso immediato ad un vasto numero di candidati qualificati e pre-selezionati. “QuoJobis utilizza una combinazione di tecniche di ricerca e di screening per identificare i candidati più adatti alle esigenze dei propri clienti e mette a disposizione un gruppo di professionisti capaci di colmare la distanza che separa le necessità aziendali dalle figure presenti sul mercato”, spiega Fabio Splendori.

Fondamentale per un’agenzia per il lavoro è contribuire a far risparmiare tempo e risorse preziose alle aziende e ai lavoratori alla ricerca di una occupazione. Il processo di selezione e reclutamento, infatti, può richiedere molte risorse e un investimento di tempo significativo da parte dei manager, come sottolinea Splendori: “L’outsourcing di questi processi ad un’agenzia di recruiting come la QuoJobis consente ai manager di concentrarsi sulle attività chiave del proprio lavoro, migliorando la produttività complessiva dell’azienda”.

La QuoJobis Spa è dunque leader in Italia nella fornitura di servizi di alta qualità per le aziende e soluzioni personalizzate. “l’utilizzo di ricerche avanzate come la ricerca online, le partnership con reti professionali, con università e scuole di formazione, permette alla Quojobis, di mettere a disposizione dei propri clienti un database di candidati che ad oggi è di oltre 4 mila professionisti”, conclude Fabio Splendori.

