Non è ancora tempo di vacanze per calciatori e membri dello staff del Benevento. Nonostante con la partita di Perugia sia calato il sipario sulla stagione conclusa con il mesto ritorno in Serie C della Strega, ai protagonisti in giallorosso non è stata ancora concessa la possibilità di staccare la spina.

