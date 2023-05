Clima: blitz a Fontana di Trevi, Procura di Roma apre indagine

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – La procura di Roma aprirà un fascicolo in relazione al blitz degli attivisti di Ultima Generazione che ieri mattina hanno gettato carbone vegetale, liquido nero, nella Fontana di Trevi a Roma. I pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Agelantonio Racanelli, contestano l’articolo 518 duodecies relativo alla “deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.

Per il blitz, la polizia locale di Roma Capitale ha denunciato nove persone presenti ieri con uno striscione per la campagna “non paghiamo il fossile”.