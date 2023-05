Tra le carenze d’organico presso l’Asl di Benevento anche quella per il personale di veterinari per rispondere alle esigenze del territorio, tra animali affezione, filiera zootecnica, fauna selvatica e relativo monitoraggio. Da qui l’indizione da parte dell’Asl di una procedura concorso per quattordici assunzioni tramite avviso di mobilità.

