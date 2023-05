Banca Mediolanum premiata dal magazine BancaFinanza

TORINO (ITALPRESS) – La speciale classifica delle banche stilata dal magazine Bancafinanza nella categoria "gruppi maggiori" è guidata quest'anno da Banca Mediolanum. La graduatoria è frutto degli studi della rivista specializzata in economia e finanza in collaborazione con Credit Data Research Italia e ha analizzato tre principali aree gestionali: solidità, redditività e produttività. Il gruppo fondato da Ennio Doris si è piazzato al primo posto tra le banche che hanno un bilancio consolidato maggiore di 52.000 milioni di euro. Bancafinanza ha organizzato un evento per la consegna del premio a Palazzo Madama di Torino. "È un riconoscimento al percorso iniziato dal nostro fondatore Ennio Doris – ha detto il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano -. Il nostro gruppo si è trasformato in banca nel 1997 e dall'1 gennaio 2022 è riconosciuta 'significant bank', sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea". Il direttore della rivista Beppe Ghisolfi ha premiato Pirovano con un'opera di pregio dell'artista Riccardo Cordero nella cerimonia che ha visto la presenza anche delle istituzioni cittadine, con il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e i rappresentanti delle maggiori banche italiane. "Questo premio – ha proseguito Pirovano – dimostra che siamo tra gli istituti più grandi d'Italia e il migliore per quanto riguarda i parametri di solidità, redditività e produttività. Uniamo innovazione e tradizione e vogliamo confermarci come banca di riferimento per le famiglie italiane per la gestione dei loro risparmi a tutto tondo".

