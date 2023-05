Azerbaigian: Armenia riconosce Nagorno-Karabakh come parte integrità territoriale

Baku, 22 mag. (Adnkronos) – L’Armenia si è detta disponibile a riconoscere il Nagorno-Karabakh come parte del territorio dell’Azerbaigian. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan in una conferenza stampa, precisando di riconoscere l’integrità territoriale dell’Azerbaigian, che comprende il Nagorno-Karabakh, ma a condizione che sia garantita la sicurezza della popolazione armena.

“L’Armenia riconosce 86,6 mila chilometri quadrati dell’Azerbaigian, partendo dal fatto che l’Azerbaigian è pronto a riconoscere 29,8 mila chilometri quadrati dell’integrità territoriale dell’Armenia”, ha detto il premier armeno, aggiungendo che “86,6 mila chilometri quadrati dell’Azerbaigian includono il Nagorno-Karabakh, ma voglio far notare che bisognerebbe discutere della questione dei diritti e della sicurezza degli armeni del Nagorno-Karabakh”.