Ambiente: Mattarella, ‘etica ecologica per cura pianeta, biodiversità sia equa e solidale’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Ricorre oggi il 30/mo anniversario della Giornata mondiale della biodiversità, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per celebrare l’adozione della Convenzione per la diversità biologica. È una ricorrenza importante per condividere, insieme, la sensibilità delle giovani generazioni e la consapevolezza del valore del patrimonio naturalistico. Si tratta di principi sanciti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dall’Accordo di Parigi, dal Quadro globale per la biodiversità, oltre che dalla nostra Carta costituzionale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della presentazione del Centro nazionale di biodiversità nella Tenuta di Castelporziano.

“Il messaggio che caratterizza quest’anno la celebrazione -ricorda il Capo dello Stato- è ‘Dagli accordi globali alle azioni comuni concrete, ripristiniamo la Biodiversità’. Servono paradigmi di sviluppo e azioni concrete che applichino le nuove tecnologie e l’innovazione in attuazione di un’etica ecologica di cura del pianeta e dell’economia del benessere, con un cambio di passo condiviso a tutti i livelli, che consenta un’equa e solidale distribuzione dei benefici che la biodiversità offre anche con la responsabilità dei piccoli gesti di ciascuno”.

“L’evento odierno di presentazione del Centro nazionale di biodiversità -conclude Mattarella- offre un esempio concreto e una risposta di rilevante portata. Con l’augurio di un lavoro proficuo, rivolgo un saluto alla presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara Carrozza, e a quanti sono oggi riuniti”.