Solo un’interruzione dei termini di prescrizione dell’azione di rivalsa. Per ora, ma solo per ora, il Comune di Benevento non dovrà sborsare nulla. La Regione Campania ha comunicato all’Ente Idrico, nonché a 19 Comuni della Campania, Benevento tra questi, che è sempre vigente l’azione di reintegro delle somme anticipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, per pagare la multa comminata alla Repubblica Italiana, in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 31 maggio 2018.

