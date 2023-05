Sant’Angelo a Cupolo – Ampliamento cimiteri, lavori al via

“L’ampliamento dei cimiteri è stato annotato come un punto con priorità assoluta nell’agenda di lavoro dell’amministrazione comunale. Una necessità dettata dal disagio nel gestire le tumulazioni, a causa della mancanza di spazi per poter assicurare una degna sepoltura, soprattutto nei cimiteri di Bagnara e Pastene”. Questo il messaggio dell’amministrazione Cataffo, che con una delibera approvata dalla Giunta a novembre scorso aveva adottato un progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di loculi ed ossari.

