Con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia pubblica Salvatore Minicozzi è stata indetta, con la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia, la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del ‘Campo Coni’, in via Duca D’Aosta di Benevento.

