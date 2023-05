“Ho iniziato il mio percorso politico, impiegando tutte le energie per il raggiungimento di un sogno: scuotere il popolo dormiente, per infondere negli altri una visione nuova del modo di fare politica e rendere il nostro paese un luogo migliore di cui andare fieri”. Così ai nostri taccuini Carlo Izzo, consigliere comunale in quota al Movimento Cinque Stelle di Montesarchio durante l’ultima consiliatura.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia