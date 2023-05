Maltempo: Rauti, ‘grazie a Forze armate, Polizia, Vigili fuoco, Protezione civile’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei luoghi devastati dall’alluvione conferma la massima attenzione del Governo e la vicinanza alle popolazioni colpite. Si lavora senza sosta per superare l’emergenza e tornare alla normalità. Il Governo c’è e tutti gli assetti dello Stato intervenuti fin dalle prime ore hanno dato risposte immediate. Superata questa fase, pensiamo alla ricostruzione. Un immenso grazie alle nostre Forze armate, Forze di polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco, volontari che in queste ore continuano a essere impegnati nelle operazioni di soccorso, dimostrando spirito di sacrificio, solidarietà e altruismo”. Lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti.