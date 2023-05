Maltempo: Foti, ‘da Meloni parole chiare, Governo non lascerà sola Emilia’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi in visita in Emilia Romagna, arrivano parole chiare e determinate che rassicurano cittadini e imprese delle zone colpite dall’alluvione. Questo Governo non lascerà sola l’Emilia Romagna e il suo popolo forte e coraggioso”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Le misure annunciate -dal blocco della riscossione e degli adempimenti fiscali che andranno in Cdm già martedì, agli interventi anche per gli indennizzi una volta che si avrà la stima completa dei danni- confermano l’intenzione di far ripartire subito la regione. Grazie all’attenzione ottenuta da Meloni al G7 in Giappone -prosegue l’esponente di Fdi- in queste ore stiamo anche ricevendo non solo grandi attestati di solidarietà ma anche aiuti concreti a livello internazionale. Il grande popolo dell’Emilia Romagna saprà risollevarsi e risorgere più forte di prima”.