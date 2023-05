Giro d’Italia 2023, McNulty vince 15esima tappa

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Lo statunitense Brandon McNulty vince la 15esima tappa del Giro d’Italia 2023, la Seregno-Bergamo di 195 km. Bruno Armirail rimane maglia rosa. Finale folgorante nella frazione: la volata dei tre in fuga premia McNulty del team Emirates con una tecnica presa direttamente dalla pista, a ruota su Marco Frigo del team Israel Premier Tech scattato con qualche anticipo e finito terzo. Secondo Ben Healy della Ef Education. Generoso il tentativo dell’italiano, negli ultimi metri staccato dagli altri due e rientrato di forza proprio in vista del traguardo.

Armirail ancora leader della classifica generale. Il gruppo con il francese della Groupama ha tagliato il traguardo abbastanza compatto, dopo aver rallentato sul finale per risparmiare le forze e lasciando ai tre fuggitivi la costruzione dello spettacolo sul traguardo di Bergamo.