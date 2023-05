G7: Macron, ‘presentato nuovo patto per lotta a povertà e clima’

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) – Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver presentato al summit del G7 di Hiroshima, in Giappone, un “nuovo patto finanziario” mondiale, con l’obiettivo di evitare di dover “scegliere tra la lotta contro la povertà e la lotta per il clima”. “All’incontro previsto il 22 e 23 giugno a Parigi porteremo un’agenda di riforme del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale per offrire prima di tutto finanziamenti ai Paesi che ne hanno più bisogno”, ha detto Macron a margine dei lavori, spiegando di voler “sviluppare più finanziamenti privati con meccanismo di garanzia”.