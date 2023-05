Clima: Gasparri, ‘anche attacchi a monumenti mostrano intolleranza sinistra’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La violenza contro i monumenti è l’altra faccia della violenza contro le persone e la libertà di espressione. L’ennesimo episodio di Fontana di Trevi è gravissimo. Questi criminali vanno puniti in maniera drastica, costringendoli a lavorare nell’immediatezza al ripristino dei monumenti e dei luoghi che devastano. Una collaborazione sotto la guida di persone esperte che varrebbe più di una condanna, chissà tra quanti anni, a pene che non sconteranno mai. Ma tutto ciò si collega alla intolleranza che la sinistra pratica e predica. Lascio immaginare che cosa sarebbe successo se dei militanti di estrema destra avessero impedito al ministro di un Governo di sinistra di parlare alla Salone del Libro. Ci sarebbe stato uno sciopero generale nel giro di poche ore ed un fremito di indignazione”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“Non vorremmo quindi che partendo dall’aggressione ai monumenti e dall’aggressione ai ministri sgraditi si facesse un ‘salto di qualità’. L’informazione, la politica silente e connivente è colpevole di tutto questo. Ho già visto scenari del genere anni fa e lo ribadisco: è vergognoso -conclude Gasparri- il fiancheggiamento al teppismo torinese da parte di troppi giornalisti e politici. In casi uguali e contrari avremmo già l’Italia in piazza indignata e pronta allo sciopero”.