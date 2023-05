Calato il sipario sulla Serie B al Curi, in casa Benevento è già tempo di ricostruzione. La sconfitta contro il Perugia ha chiuso con il peggior risultato possibile il percorso della Strega in una partita che è stata raccontata come la sintesi dell’intera stagione giallorossa. Un ko che ha certificato l’ultimo posto in classifica dei sanniti con una prestazione in grado di restituire l’orgoglio alla squadra di Andrea Agostinelli solo per pochi minuti, vanificando ogni segnale con il finale da incubo che ha certificato tutte le fragilità dello spogliatoio del Benevento.

