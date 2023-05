Autonomia: Sarracino (Pd), ‘Lega in difficoltà, difenderemo coesione nazionale’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni odierne di Calderoli alla stampa e di Zaia in tv il termometro della grande difficoltà della Lega sul capitolo autonomia differenziata. La verità è che iniziano ad emergere sostanziali differenze e distinguo all’interno della maggioranza rispetto ad un disegno di legge che aumenta i divari e le diseguaglianze”. Lo afferma Marco Sarracino, responsabile Sud e Coesione del Pd.

“Calderoli -aggiunge- continua a prendersela con un organo terzo e imparziale quale il servizio di bilancio del Senato, il presidente Zaia invece dichiara addirittura che l’autonomia differenziata sarebbe una riforma degli italiani e non invece la codificazione di un egoismo istituzionale minoritario. Il Pd si opporrà duramente in Parlamento e nel paese a tutela della coesione e dell’interesse nazionale”.