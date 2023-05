Molta partecipazione ieri pomeriggio per il dibattito organizzato dal Movimento Cinque Stelle sannita sul tema dell’autonomia differenziata, con accenti fortemente critici rispetto a questa riforma, con più interventi di esponenti di M5S e di alcuni esponenti istituzionali. Nel suo intervento di saluto il Presidente della Provincia, Nino Lombardi ha ricordato come nell’ottobre 2022 da parte del Consiglio Provinciale sia stata approvata una mozione “contro l’autonomia differenziata che significherebbe un forte ridimensionamento della rete scolastica territoriale: una prospettiva che ci vede fortemente contrari e rispetto alla quale intendiamo impegnarci in termini di un’azione di opposizione”.

