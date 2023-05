Alluvione Emilia Romagna, volontario: “Ho visto la Meloni e mi è preso un infarto”

Ravenna, 21 mag. – (Adnkronos) – “Non mi sembrava vero, ho visto la Meloni e mi è preso un infarto. Non si è mai visto il sindaco, mai nemmeno Bonaccini ed è venuta lei”. A parlare all’Adnkronos è Alberto Albonetti, parrucchiere di San Pietro in Vincoli che oggi, mentre distribuiva in macchina beni di prima necessità ai volontari arrivati per spalare, nella frazione di Ghibullo, in provincia di Ravenna, si è ritrovato davanti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Sapevamo che sarebbe andata a Bologna – racconta Albonetti, che sul suo account Facebook ho pubblicato nell’acqua mentre parla con alcuni residenti -. Invece mentre ero lì con i volontari, nella strada sull’argine del fiume Ronco ancora allagata, ho visto lei arrivare con gli stivali. Si è avvicinata e ci ha fatto i complimenti per quello che stiamo facendo, ci ha detto che siamo dei bravissimi ragazzi e che la macchina della solidarietà è bellissima. Ci ha salutato, ci ha abbracciato, si è fatta fare le foto col mio bimbo, è andata a vedere anche altre famiglie”. (dall’inviata Silvia Mancinelli)