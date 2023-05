Salone libro: Siracusano, ‘contro Roccella contestazione indecente’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Sincera solidarietà al ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, vittima di una indecente contestazione al Salone del libro di Torino. La violenza, anche verbale, e l’intolleranza non rappresentano mai la strada corretta per segnalare il proprio dissenso. In democrazia si dialoga nei luoghi preposti e in modo civile, non organizzando agguati ad un componente del Governo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.