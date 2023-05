Salone libro: Schlein, ‘Governo deve mettere in conto dissenso, surreali attacchi a Lagioia’

Roma, 20 mag.(Adnkronos) – “In una democrazia chi sta al Governo e ha il potere deve mettere in conto che ci siano le contestazioni e il dissenso, chi fa politica in generale lo deve mettere in conto. È surreale che il Governo e i ministri si siano messi ad attaccare Nicola Lagioia per aver cercato di costruire le basi di un dialogo. Io non so come si chiama una forma di Governo che attacca le opposizioni, gli intellettuali e non tollera il dissenso, per lo meno mi sembra autoritario”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di ‘In onda’ su La7.