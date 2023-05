Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “L’onorevole Montaruli oggi al Salone del Libro ha dato un’ennesima dimostrazione di come interpreta il suo ruolo istituzionale, di cosa intenda per confronto e soprattutto a quale livello. In attesa dei temibilissimi rulli di tamburi, che consigliamo di riporre, ora seriamente, chieda scusa”. Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato ed esponente Pd, Anna Rossomando.