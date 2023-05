Salone libro: Gasparri, ‘a bugiardi intolleranti opponiamo verità e vita’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “A forza di denigrare e di insultare sui giornali e in televisione gli esponenti del centrodestra, con frullati di livore e menzogne, si evoca l’intolleranza e talvolta la violenza. Ora tocca al ministro Roccella subire gli effetti della intolleranza che parte da una comunicazione intrisa di bugie e dalla violenza antidemocratica delle varie sinistre. Noi opponiamo ai bugiardi intolleranti la verità e la vita”. Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato.

“I violenti che oggi hanno agito contro Eugenia -aggiunge- sono quelli che vogliono che i bambini si comprino e che le donne vendano l’utero per povertà e disperazione. I nuovi schiavisti non prevarranno e nemmeno i loro mandanti mediatici che vogliono bambini merce e donne povere ridotte a schiave”.