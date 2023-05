Salone libro: Campione (Fdi), ‘contestatori non hanno argomenti e temono confronto’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “È vergognoso che al ministro Roccella sia stato impedito di presentare il suo libro al Salone di Torino. Questi intolleranti al pensiero libero hanno soltanto paura di chi la pensa diversamente e in mancanza di argomenti di discussione rifiutano il confronto e usano metodi antidemocratici. Noi non abbiamo mai impedito ad alcuno di esprimere liberamente le proprie idee, non abbiamo paura della diversità e del pluralismo”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione.