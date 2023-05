Maltempo: Schlein, ‘tempo di unità nazionale non di polemiche’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Credo che in questo momento serva l’unità nazionale, abbiamo dato subito la nostra disponibilità al Governo. Non abbiamo bisogno nè tempo per polemiche strumentali e becere. Proviamo a far sì che sia l’ultima tragedia, mettiamoci al lavoro anche per snellire le norme. Ascolteremo quello che proporrà il Governo nel Consiglio dei ministri di martedì”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di ‘In onda’ su La7, ribadendo la necessità “di provare a finanziare più progetti” con i fondi del Pnrr.