Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Cinque anni fa intervenendo in Senato chiesi al Movimento 5 Stelle e alla Lega di non chiudere l’Unita’ di Missione Italia Sicura. Conte disse vergognosamente di no. Oggi Conte mi attacca, tanto per cambiare. Io mi limito a postare questo intervento di cinque anni fa. Era il 30 luglio 2018. La verità prima o poi arriva”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter postando il video del suo intervento al Senato nel 2018.