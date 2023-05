Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – “Sentite condoglianze a Giorgia Meloni dal G7 per la tragica perdita di vite umane in Italia causata dalle alluvioni. I nostri pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e tutti i lavoratori in prima linea. L’UE è pronta a fornire sostegno in ogni modo possibile”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.