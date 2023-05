Maltempo: Fratoianni, ‘climafreghisti al governo si scusino con giovani ambientalisti’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Penso alle parole di questi giorni di esponenti della destra e del governo con la bava alla bocca contro gli ambientalisti e i più giovani, magari quelli che in questi mesi hanno lanciato l’allarme per un Pianeta che l’uomo sta distruggendo”. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.

“Li hanno tacciati di essere viziati, figli di papà, sdraiati, bamboccioni, individualisti, egoisti e chi più ne ha più ne metta. E invece hanno solo il coraggio di alzare la testa e chiedere futuro. E lo stanno facendo anche in queste ore spalando il fango per le strade delle città romagnole”.

“La verità è che da tempo – prosegue il leader di SI – stanno distruggendo la loro casa e da tempo protestano per segnalarlo, ma vengono derisi e attaccati. E allora non resta loro che mettere le mani e i piedi nel fango. Quel fango che ‘qualcuno’ sta lasciando loro – conclude Fratoianni – in eredità. Ecco a quel ‘qualcuno’ toccherebbe piuttosto chiedere scusa a quei giovani”.