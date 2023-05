Maltempo: Foti, ‘rientro anticipato conferma vicinanza Meloni a popolazioni colpite’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni da subito ha fatto sentire con la presenza e non a parole la vicinanza al popolo dell’Emilia Romagna colpito dall’alluvione. Il rientro anticipato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal vertice del G7 in Giappone ne è conferma”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Occorre, infatti, dare immediato corso alla sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e delle rate di mutuo per le famiglie e le imprese, oltre a definire i primi stanziamenti economici per affrontare concretamente i danni dell’alluvione. Agli attestati di solidarietà che dal vertice del G7 sono stati tributati all’Italia, ci auguriamo -aggiunge l’esponente di Fdi- possano seguire anche atti concreti volti a consentire al più presto che la situazione, oggi drammatica, ritorni alla normalità. Un forte abbraccio a nome mio e di tutti i deputati di Fratelli d’Italia a tutti coloro che, nella mia terra, stanno vivendo ore così difficili mentre la pioggia continua a battere incessantemente”.