Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Con il governo Renzi, il progetto di Renzo Piano ‘Italia Sicura’ era nato per permettere al Paese di non vivere più drammi legati ad eventi climatici inaspettati. Conte decise, in modo sciagurato, di eliminarlo. Oggi chiediamo che venga ripristinato. Bisogna agire con immediatezza”. Così Maria Elena Boschi di Iv su twitter.