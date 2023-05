Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “In questo momento Movimento, Pd e anche Renzi e Calenda vanno ognuno per la propria strada, il che non significa che non si possa costruire un fronte di opposizione serio ma per farlo, occorre lavorarci a partire da battaglie comuni in Parlamento. Ma il Movimento in questa fase deve fare la propria strada e lavorare sui temi che possono migliorare la vita del Paese”. Così Roberto Fico a Rainews 24.