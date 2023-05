G7: Meloni a leader, ‘ruolo mare strategico, gestirlo in maniera coesa’

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella prima sessione di lavoro della seconda giornata del G7 in corso a Hiroshima, ha posto con forza il tema dell’importanza del ruolo del Mare. “Questo è un tema che dobbiamo attenzionare con grande intelligenza, che dobbiamo gestire e che dobbiamo affrontare in maniera strategica e coesa. Il mare ha un importante ruolo sul piano economico: più dell’80% del commercio internazionale viaggia sul mare. Ognuno di noi si affaccia sul mondo grazie a grandi sistemi portuali. Ma non si tratta solo di economia”.

“Il mare è parte della nostra cultura, della nostra visione del mondo. Le nostre democrazie sono nate e cresciute come Nazioni marittime. La scoperta e l’apertura di nuove rotte marittime hanno sempre portato con sé grandi mutamenti storici e sociali”.

“Oggi siamo oggi anche di fronte al rischio che il cambiamento climatico – ha proseguito – potrebbe aprire nuovi passaggi finora impraticabili, nel nordest e nel nordovest. Passaggi, soprattutto quello del nordest, che rischiano di essere controllati da altre potenze”.