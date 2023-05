Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo la nostra forte preoccupazione per l’arretramento dei diritti delle donne e delle ragazze, in particolare in tempo di crisi, e condanniamo fermamente tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne e delle ragazze e delle persone Lgbt in tutto il mondo”. E’ quanto scrivono i leader del G7 nel comunicato diffuso durante il summit di Hiroshima.