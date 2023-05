Aborto: Piccolotti, ‘ennesimo attacco a 194, non resteremo in silenzio’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “I Pro Vita e Famiglia hanno depositato in cassazione un testo di legge che obbligherebbe le donne prima dell’interruzione di gravidanza ad ascoltare il battito del feto. Si tratta dell’ennesima proposta violenta, come quella del riconoscimento della personalità giuridica dell’embrione, contro le donne che non desiderano portare a termine la gravidanza. La libertà di autodeterminazione delle donne è chiaramente un bersaglio del fronte conservatore, in Italia e a livello internazionale”. Così Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra.