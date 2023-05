Ucraina: Erdogan, ‘con Mosca rapporto speciale e sempre più importante’

Ankara, 19 mag. (Adnkronos) – La Turchia ha un rapporto “speciale” e sempre più importante con il presidente russo Vladimir Putin nonostante le crescenti pressioni su Ankara affinché sostenga le sanzioni occidentali contro Mosca. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista esclusiva alla Cnn, alla vigilia del ballottaggio delle elezioni presidenziali previsto per la prossima settimana.

“Non imporremmo sanzioni alla Russia come ha fatto l’Occidente. Non siamo vincolati dalle sanzioni dell’Occidente”, ha aggiunto Erdogan. “Siamo uno stato forte e abbiamo un rapporto positivo con Mosca. Russia e Turchia hanno bisogno l’una dell’altra in ogni campo possibile”.