Terzo Polo: riunione Iv con Renzi, no a rottura gruppi, noi per lista unitaria a europee

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Nessuna volontà di rompere i gruppi parlamentari. Ma avanti con il lavoro per la lista unitaria alle europee e basta attacchi personali. Questa, a quanto si apprende, la linea emersa nella riunione dei parlamentari Iv con Matteo Renzi condivisa all’unanimità dai partecipanti.

Renzi, si riferisce, ha detto che “nessuno di noi vuole rompere nemmeno i gruppi”. Quindi è stata ribadita “in modo unanime la volontà di vedere interrotti gli attacchi personali a Renzi e di lavorare per il progetto unitario alle europee”.

Un obiettivo condiviso da chi “crede nel progetto riformista” e si sono citati i diversi passaggi da Azione ad Iv, da ultimo quello della segreteria romana del partito di Calenda. “Il tempo ci sta dando ragione e chi viene da noi viene perché crede nel progetto riformista. Oggi intanto altri dirigenti di Azione hanno lasciato Calenda per iscriversi a Italia Viva”.