Sport: al Foro Italico inaugurato tour 2023 di ‘Tennis & Friends’

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Nonostante la pioggia che questa mattina si è abbattuta su Roma grande successo della Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport che ha inaugurato il Tour 2023. La manifestazione ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita quest’anno si è svolta sotto lo slogan La cultura della prevenzione è Giovane. Lo annuncia la Fitp con un comunicato.

“Sono orgoglioso che Tennis and Friends sia in grado di unire il mondo dello sport, delle istituzioni e della salute. Siamo arrivati alla tredicesima edizione e questo successo si consolida, anche in una giornata in cui il tempo non è stato favorevole, ci unisce ed è motivo di grande soddisfazione -dichiara il prof. Giorgio Meneschincheri-. Il tema di quest’anno è anche sui giovani perché i dati sull’obesità e sul sovrappeso in età adolescenziale sono allarmanti e noi vogliamo sensibilizzare le istituzioni ma anche la gente affinché i giovani si avvicinino sempre di più allo sport e alla prevenzione”.

“In questo contesto la pandemia ha avuto un ruolo fondamentale: i ragazzi si sono impigriti e isolati e hanno fatto un uso smodato dei social. Dobbiamo assolutamente pensare al futuro nostro ma soprattutto del nostro Paese che è la nuova generazione. Per i più grandi ricordiamo quanto una diagnosi precoce salvi la vita -aggiunge Meneschincheri-. Al pubblico abbiamo consegnato il tagliando della salute che calendarizza gli screening da effettuare in base all’età. Ringrazio i medici, gli ambassadors, tutti coloro che sostengono il progetto da anni. Inoltre l prevenzione va di pari passo con la sostenibilità e l’economia sanitaria. Un pensiero particolare alla popolazione delle regioni colpite dall’alluvione”.

“In Italia lo sport è praticato ancora troppo poco e ciò incide drammaticamente anche sul Servizio sanitario nazionale -lo dichiara Francesco Siniscalchi il Capo dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri-. Per fronteggiare tutto questo l’impegno del Governo e delle Istituzioni parte dai più giovani con un’attenzione speciale alla promozione dell’attività sportiva tra i bambini e gli adolescenti. I nuovi Giochi della Gioventù, preannunciati dal Ministro Abodi, avranno un ruolo determinante nel coinvolgere un maggior numero possibile di studenti”. “È necessario far comprendere ai giovani e ai meno giovani che devono imparare a prendersi cura di loro. Per farlo sono fondamentali occasioni come questa in cui lo sport, la salute vengono messi insieme e sviluppano una sinergia unica, semplificando l’accesso alle informazioni sulla prevenzione e l’accesso ai servizi di screening -Giuseppe Quintavalle direttore della Asl Rm 1-. La Asl Roma 1 è da sempre con Tennis & Friends perché attraverso l’energia che si respira si può trasmettere il messaggio chiaro di volerci bene”.

“La pandemia ci ha lasciato tanti insegnamenti. Tra gli altri -senza voler apparire blasfemo- ci lascia un undicesimo comandamento: prendersi cura di sé. La prima cosa da fare è la prevenzione, gli stili di vita salutari. Noi siamo stati presenti con lo staff dello Spallanzani per comunicare la settimana europea del teste e l’attività di prevenzione”, le parole del prof. Francesco Vaia Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani. Molteplici le persone che hanno effettuato gli screening gratuiti nel percorso di prevenzione “Alimentazione ,cuore e sport” grazie allo staff sanitario composto da cardiologi, medici sportivi, ortopedici, nutrizionisti. Tutto coordinato dalla Regione Lazio Asl Rm 1 e coadiuvato dall’ospedale L. Spallanzani e dalla Medicina dello Sport di Sport e Salute Spa e del Coni. Gli screening gratuiti effettuati oggi si aggiungono alle quasi 190.000 prestazioni effettuate in questi anni. Anche quest’anno l’evento è stato supportato dalla Croce Rossa italiana presente con la sua postazione.

La giornata si è aperta con la visita del presidente del Coni Giovanni Malagò che si è intrattenuto con gli operatori sanitari. “Tennis and Friends ha saputo guadagnare una dimensione speciale, diventando un appuntamento imperdibile capace di promuovere la cultura della prevenzione grazie all’incisività e al messaggio nobile veicolato dallo sport -ha detto Malagò- siamo fieri del coinvolgimento del Comitato Olimpico e del nostro movimento nella diffusione di un modello di riferimento fondamentale, che sa dimostrare l’importanza dei progressi in campo scientifico in funzione delle misure di contrasto legate all’insorgenza di molte patologie. Sono grato al professore e amico Giorgio Meneschincheri che -da sempre- crede in questo progetto, riconoscendo centralità alle nostre fuoriclasse e ai nostri campioni, magistrali interpreti dello sport come stile di vita e inesauribile fonte di benessere”.

Big match tra Paolo Bonolis -Filippo Volandri vs Marco Tardelli- Diego Nargiso. Premio Fondazione Ania a l presidente onorario di Tennis and Friend Salute e Sport Nicola Pietrangeli e a Paolo Bonolis il premio Valmora. All’inaugurazione, baciata da un inaspettato sole, hanno partecipato Flavio Siniscalchi il Capo dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simona Renata Baldassarre assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Alessandro Onorato l’assessore allo sport e ai grandi eventi di Roma Capitale, Vito Cozzoli, presidente di Sporte Salute, Giuseppe Quintavalle direttore della Asl RM 1, il prof. Federico Vigevano Direttore del dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCSSco, Nicola Pietrangeli Presidente onorario di Tennis and Friends, Marco Tardelli, testimonial del mondo dello sport e Paolo Bonolis, ambassador di Tennis e Friends.

Ampio spazio come sempre dedicato all’intrattenimento sono stati tantissimi i visitatori che hanno assistito al Torneo delle Celebrities che sostengono il progetto Tennis & Friends, “scesi in campo per la prevenzione”: Veronica Maya, madrina dell’evento, Paolo Bonolis, Max Giusti, Gimmy Ghione, Diego Nargiso, Miriam Fecchi, Andrea Perroni, Marzia Roncacci, Filippo Volandri, Marco Tardelli, Luca Palamara, Beppe Convertini, Stefania Orlando, Federica Gentile, Fabiola Sciabarrassi, Miriana Trevisan, Pago, Milena Miconi, Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro, Veronica Voto, Jacopo Volpi, Sebastiano Somma, Eleonora Daniele, Massimiliano Ossini, Stefano Maniscalco, Leonardo Metalli e tanti altri.